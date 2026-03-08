Разведка США опасается, что Иран может извлечь уран из-под завалов в Исфахане

Американские спецслужбы фиксируют активные земляные работы в районе иранского ядерного объекта в Исфахане, где под обломками после ударов США захоронен запас высокообогащенного урана. Как пишет со ссылкой на несколько официальных лиц The New York Times, через узкий тоннель Тегеран может попытаться вернуть стратегическое сырье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Район ядерного объекта в Исфахане

Фото: Vantor / Handout / Reuters Район ядерного объекта в Исфахане

Фото: Vantor / Handout / Reuters

На спутниковых снимках, сделанных в феврале, видны масштабные перемещения грунта у нескольких входов в тоннели. Аналитики не исключают, что таким образом Иран либо пытается защитить входы от будущих ударов, либо готовит вывоз урана. Американские официальные лица заявили, что разведка ведет непрерывное наблюдение за объектом и готова реагировать на любые попытки переместить запасы.

Речь идет примерно о 440 кг урана, обогащенного до 60%. Для создания ядерного оружия этот показатель необходимо довести до 90%, что, по оценкам экспертов, относительно легко осуществимо при наличии исправных центрифуг.

В ходе 12-дневной войны летом 2025 года США и Израиль нанесли массированные удары по иранским ядерным объектам, включая центры в Натанзе, Исфахане и Фордо. Тогда президент Дональд Трамп счел изъятие урана слишком опасным. Воздушная кампания была остановлена, не дойдя до наземных рейдов.

28 февраля США и Израиль начали новую военную операцию против Ирана. Одной из заявленных целей Вашингтона является недопущение получения Тегераном ядерного оружия.