В Красноярске при падении с высоты погибли женщина и ее малолетний ребенок

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту гибели жительницы Красноярска и ее малолетней дочери, тела которых были обнаружены возле многоэтажного дома с признаками падения с высоты.

По данным правоохранительного ведомства, трагедия произошла в доме по ул. Норильской в Октябрьском районе Красноярска.

Обстоятельства гибели женщины и ребенка устанавливаются. Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели из числа родственников и знакомых семьи, отметили в СКР по региону.

Михаил Кичанов