Три моста Петербурга подсветят цветами триколора в честь 8 Марта
Вечером 8 марта архитектурно-художественная подсветка Дворцового, Троицкого мостов и моста Бетанкура изменит привычный режим на цвета государственного флага России, сообщает пресс-служба Смольного. В администрации подчеркнули, что сделано в знак благодарности и уважения к женщинам страны.
Праздничная подсветка моста Бентанкура в Петербурге
Фото: Пресс-служба Смольного
Особый режим освещения включат в 18:50 8 марта, он будет работать до 7:30 9 марта. Управление подсветкой возьмет на себя автоматизированная система диспетчерской СПб ГБУ «Ленсвет».
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что Международный женский день символизирует любовь, тепло и красоту, а также дань уважения женщинам за их вклад в развитие города и страны.
«Их стойкость и милосердие, мудрость и труд – та сила, из которой складываются великие свершения и будущее России. Тематическое оформление мостов – знак нашего глубокого уважения и признательности петербурженкам»,— подчеркнул глава города.