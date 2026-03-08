Полпред Жога и уральские губернаторы поздравили женщин с 8 Марта

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поздравил девушек с Международным женским днем, отметив, что их сострадание и любовь «способны творить настоящие чудеса». «Особые слова хочу адресовать женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции (СВО). Тем, кто заботится о раненых в госпиталях, помогает бойцам с бытовыми вопросами, участвует в волонтерских проектах и поддерживает ветеранов. Знайте, что бойцы на передовой идут вперед ради блеска в ваших глазах»,— написал полпред в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Артем Жога Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Денис Паслер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Александр Моор Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Руслан Кухарук Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Дмитрий Артюхов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 5 Артем Жога Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Денис Паслер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Александр Моор Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Руслан Кухарук Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Дмитрий Артюхов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что многое в жизни держится на хрупких плечах женщин, их умении «объединять, вдохновлять, поддерживать, окружать вниманием и заботой близких, при этом строить карьеру». «Чем бы вы ни занимались, сколько бы детей и внуков у вас ни было, вы всегда сохраняете внутренний свет, красоту, силу и энергию, которые меняют этот мир к лучшему»,— добавил он.

Глава Тюменской области Александр Моор отметил, что женщины успевают сочетать профессионализм и карьеру с заботой о доме и воспитанием детей. «Низкий поклон матерям и женам наших военнослужащих. Силы для приближения победы им придают именно ваши любовь и забота. Пусть всегда рядом с вами будут друзья и родные, а каждый новый день дарит повод для улыбки»,— сказал он.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук подчеркнули, что югорчане гордятся женской «стойкостью и твердостью характера». «Мы восхищаемся вашей удивительной способностью созидать и беречь самое дорогое. Вы не просто наша надежная команда по жизни. Вы ее смысл и ее душа. Спасибо за тепло, которое делает Югру добрым домом для всех нас»,— написал он в своем Telegram-канале.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отметил, что, глядя на женщин, мужчины понимают, ради чего «стоит бороться за большие дела». «Весна на Ямале приходит позже, чем в другие края, но ваше тепло, дорогие северяночки, не зависит от погоды за окном. Вы сохраняете уют в семьях, воспитываете детей, заботитесь о родителях и при этом преуспеваете на работе и вносите вклад в развитие округа»,— пояснил губернатор.

Начало 8 Марта было положено в феврале 1908 года, когда свыше 15 тыс. женщин Нью-Йорка вышли на марш с требованиями улучшения условий труда, повышения зарплаты, сокращения рабочего дня и предоставления права голосовать. В 1910 году в Копенгагене прошла международная конференция женщин-социалисток, на которой активистка Клара Цеткин предложила установить Международный женский день, чтобы помочь добиться женщинам избирательного права. На следующий год праздник отметили в Дании, Австро-Венгрии и Швейцарии. Женский день в царской России учредили 2 марта 1913 года в Санкт-Петербурге, на 8 марта дата переехала в связи с митингом 23 февраля 1917 года (или 8 марта по новому стилю), когда в Петрограде работницы ткацких фабрик Выборгской стороны начали забастовку под лозунгом «Хлеба и мира!». Некоторыми историками именно эта забастовка признается началом революции. В результате российские женщины добились избирательного права — это произошло на год раньше, чем в Великобритании, и на три года раньше, чем в США. Официально праздник утвердили в 1921 году.

Подробнее об истории и традициях 8 Марта — в материале «Ъ».

Василий Алексеев