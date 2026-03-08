В России впервые разработали ГОСТ по требованиям к собакам-поводырям

С 1 июля 2026 года в России вступает в силу национальный стандарт, регламентирующий рабочие качества собак-проводников для инвалидов по зрению. Документ утвержден Росстандартом и носит добровольный характер, передает ТАСС.

Согласно стандарту, собака должна спокойно воспринимать ошейник, поводок и намордник, не проявлять агрессии и обладать слабо выраженным охотничьим инстинктом. Животное обязано быстро адаптироваться к меняющимся условиям, не отвлекаться на других животных и контактировать с владельцем по его команде. От собаки требуется знание городской среды и навык размещения у ног пассажира в транспорте.

В перечень обязательных команд вошли: «рядом», «сидеть», «стоять», «лежать», «ко мне», «место», «апорт», «дай», «вперед», «направо», «налево». При движении по маршруту собака должна двигаться со скоростью, соответствующей темпу хозяина, обходить препятствия и обозначать остановкой бордюры. В ситуациях, угрожающих безопасности, животное должно уметь самостоятельно принимать решения, даже если они противоречат указаниям владельца.

В Росстандарте отметили, что внедрение стандарта позволит специалистам выстраивать более эффективные реабилитационные маршруты для людей с нарушениями зрения.