Медведев поздравил россиянок с 8 Марта

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Вы несете в мир гармонию и свет, добро и милосердие. Наполняете нашу жизнь глубоким смыслом, делаете ее по-настоящему счастливой. Вы всегда находите время и силы для семьи, для родных, для близких. Делаете все, чтобы воспитать в детях и внуках достоинство и любовь к Отечеству»,— сказал Дмитрий Медведев.

Отдельную благодарность Дмитрий Медведев выразил женщинам, «которые несут службу в вооруженных силах, работают в зоне специальной военной операции, трудятся на производстве, в госпиталях, занимаются волонтерской деятельностью».

«Дорогие женщины, от всей души желаю вам крепкого здоровья, любви и счастья, спокойствия за близких и благополучия в семье»,— сказал зампред Совбеза. Он также пожелал россиянкам, чтобы их мечты сбывались, «а прекрасное весеннее настроение» оставалось как можно дольше.