Красноярский «Биг-Бен» сменил мелодию в честь Международного женского дня

Часы на башне здания мэрии Красноярска, получившей неофициальное название «Биг-Бен», в честь 8 Марта сыграют мелодию «Королева красоты». Об этом рассказали в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Услышать праздничную мелодию горожане смогут каждей три часа — с 12:00 до 21:00.

Часы на здании мэрии Красноярска были созданы в 2001 году. На «Биг-Бене» расположены четыре циферблата. Диаметр часов составляет 6,5 м, вес — 1,5 т. Высота башни — 30 м

Михаил Кичанов