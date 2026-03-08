Нижегородский губернатор назначил Андрей Гнеушева своим первым заместителем

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Андрея Гнеушева на должность своего первого заместителя. В его блок в нижегородском правительстве войдут заместитель председателя правительства, курирующий вопросы, связанные со специальной военной операцией, государственно-правовой департамент региона, министерство внутренней региональной и муниципальной политики, министерство социального развития и семейной политики, министерство информационной политики и взаимодействия со СМИ, главное управление ЗАГС и министр — полномочный представитель губернатора в заксобрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее Андрей Гнеушев занимал пост заместителя губернатора. Сейчас эта должность будет сокращена.

Вопрос о его назначении на должность первого заместителя губернатора будет вынесен на рассмотрение законодательного собрания.

Андрей Репин