Нижегородский губернатор назначил Андрей Гнеушева своим первым заместителем
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Андрея Гнеушева на должность своего первого заместителя. В его блок в нижегородском правительстве войдут заместитель председателя правительства, курирующий вопросы, связанные со специальной военной операцией, государственно-правовой департамент региона, министерство внутренней региональной и муниципальной политики, министерство социального развития и семейной политики, министерство информационной политики и взаимодействия со СМИ, главное управление ЗАГС и министр — полномочный представитель губернатора в заксобрании.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Ранее Андрей Гнеушев занимал пост заместителя губернатора. Сейчас эта должность будет сокращена.
Вопрос о его назначении на должность первого заместителя губернатора будет вынесен на рассмотрение законодательного собрания.