«Молот» проиграл «Олимпии»

В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» по буллитам проиграл кировочепецкой «Олимпии». В первом периоде хозяева открыли счет, во втором пермяки отыгрались. Гол забил Владимир Михасенок. Однако затем команды отличиться не могли и все решилось в серии буллитов. В последней попытке игроки «Олимпии» оказались удачнее.

«Молот» занимает 14 место в турнирной таблице и четыре оставшиеся до конца чемпионата матча проведет на своем льду в Перми.