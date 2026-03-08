В России за ночь сбили 72 БПЛА

Силы ПВО России сбили 72 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Двадцать беспилотников уничтожили над Астраханской областью и Крымом. 14 дронов — в Ростовской области, восемь — в Белгородской. Четыре БПЛА ликвидированы в Краснодарском крае, три — в Курской области, два — над территорией Волгоградской области и один — над акваторией Азовского моря.

Налет БПЛА на Краснодарский край привел к пожару на нефтебазе в Армавире. Люди не пострадали. В Ростовской области дроны сбили в трех районах региона: в Чертковском, Миллеровском, Морозовском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.