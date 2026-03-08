Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Новосибирскэнергосбыт» намерен открыть кредитную линию на 500 млн рублей

АО «Новосибирскэнергосбыт» объявило аукцион на открытие пятилетней возобновляемой кредитной линии на 500 млн руб. Сообщение об этом размещено на ЕИС «Закупки».

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Процентная ставка по займу — плавающая. Деньги заемщик намерен привлечь на условиях не более 2% к ключевой ставке Банка России. Срок транша в рамках кредитной линии определен в 90 дней.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 марта, итоги подведут 26 марта.

АО «Новосибирскэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Новосибирской области. Компания зарегистрирована в 2006 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка организации достигла 58 млрд руб., чистая прибыль — 3,3 млрд руб.

Михаил Кичанов

