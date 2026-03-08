«Новосибирскэнергосбыт» намерен открыть кредитную линию на 500 млн рублей

АО «Новосибирскэнергосбыт» объявило аукцион на открытие пятилетней возобновляемой кредитной линии на 500 млн руб. Сообщение об этом размещено на ЕИС «Закупки».

Процентная ставка по займу — плавающая. Деньги заемщик намерен привлечь на условиях не более 2% к ключевой ставке Банка России. Срок транша в рамках кредитной линии определен в 90 дней.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 марта, итоги подведут 26 марта.

АО «Новосибирскэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Новосибирской области. Компания зарегистрирована в 2006 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка организации достигла 58 млрд руб., чистая прибыль — 3,3 млрд руб.

Михаил Кичанов