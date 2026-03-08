«Парма» уступила МБА

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» уступила в столице клубу МБА-МАИ.Хозяева площадки имели преимущество по ходу встречи и уверенную победили со счетом 78:66.

В составе «Пармы» отличился российский центровой Александр Шашков — 19 очков, шесть подборов, одна передача, один перехват, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+25». Пермский клуб продолжает занимать пятое место в турнирной таблице и ближайшую игру проведет на выезде10 марта против «Зенита» из Санкт-Петербурга.