Израиль и США атаковали Иран. Девятый день

8 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что просил российские власти не передавать Ирану разведданные для ударов по американским позициям. NYT рассказала об иранской операции «Безумец», подразумевающей атаки на экономику стран-союзников США и Израиля на Ближнем Востоке. По данным Reuters, в руководстве Ирана произошел раскол после начала военной операции и смерти Али Хаменеи. Что происходит в зоне ближневосточного конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

17:27. Армия Израиля заявила, что в ходе очередной волны ударов по Тегерану атаковала штаб космических сил КСИР и 50 бункеров с боеприпасами.

17:22. Президент США сейчас не планирует проводить наземную операцию против Ирана, но не исключает этого варианта, заявили в Белом доме.

17:07. Иран атакует базы США в странах Ближнего Востока, так как считает их собственностью США, а не территорией этих стран — иранское правительство.

16:46. США не планируют наносить удары по энергетической отрасли Ирана — глава минэнерго.

16:35. Иран продолжит защищать себя столько, сколько потребуется, и отвергает требование США о безоговорочной капитуляции — глава МИД.

16:30. Постпред США при ООН не подтвердил причастность Штатов к удару по школе для девочек в Иране, но отметил, что «трагические ошибки иногда случаются».

16:15. Все иранские шахматисты, участвовавшие в турнире «Аэрофлот опен» в Москве, отказались оставаться и приняли решение вернуться на родину. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации шахмат РФ Александр Ткачев.

16:06. Армия Израиля сообщила о первых военных потерях в Ливане, погибли двое военнослужащих.

15:54. Россия и Китай могут помочь в деэскалации в конфликте вокруг Ирана, заявила официальный представитель правительства республики Фатеме Мохаджерани.

15:49. Катарская авиакомпания Qatar Airways планирует 9 марта совершить рейс для своих клиентов из Дохи в Москву — посольство РФ.

15:38. Удары по иранским топливным хранилищам равносильны объявлению химической войны — МИД Ирана.

15:33. Три человека ранены в результате падения осколков после ракетного обстрела в центральной части Израиля, сообщила медицинская служба.

15:25. Власти ОАЭ: армия страны не наносила в воскресенье удара по гражданскому объекту в Иране.

15:22. Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что страны организации не являются стороной конфликта в Иране.

15:18. Вслед за удорожанием энергоресурсов ожидается рост цен на продовольствие. Как пишет газета Corriere della Sera, импульсом может послужить нехватка удобрений, около 15% которых поступают на мировой рынок из Ближнего Востока.

15:03. Тегеран документирует данные об атаке на школу на юге Ирана, хочет привлечь к разбирательству международные организации, сообщила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.

14:59. Иран надеется, что соседние страны поймут его позицию, удары наносятся «в ответ на атаки по стране» – глава пресс-службы правительства.

14:51. Полиция Норвегии сообщила, что взрыв у посольства США в Осло может быть связан с военным конфликтом в Иране, но у нее пока нет подозреваемых.

14:31. WSJ: Иран бьет по радиолокационным системам противников на Ближнем Востоке, несколько из них поражены только в последние дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пожар на нефтехранилище «Шахран» в Тегеране после ночных авиаударов Израиля и США Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Пожар на нефтехранилище «Шахран» в Тегеране после ночных авиаударов Израиля и США Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Пожар на нефтехранилище «Шахран» в Тегеране после ночных авиаударов Израиля и США Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Пожар на нефтехранилище «Шахран» в Тегеране после ночных авиаударов Израиля и США Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

14:15. Число жертв израильских ударов по Ливану приблизилось к 400, свыше 1 тыс. ранены – глава Минздрава.

14:09. Ynet: ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану.

13:48. Иран начал новую серию ударов по Тель-Авиву, Беэр-Шеве в Израиле и базе Аль-Азрак в Иордании с использованием ракет новых поколений – КСИР.

13:43. Минобороны ОАЭ: число погибших в результате иранских ударов по стране выросло до четырех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители Красного Креста в Иране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Представители Красного Креста в Иране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

13:29. Армия Израиля заявила, что за сутки поразила более 400 целей на западе и в центре Ирана.

13:22. Министерство здравоохранения Ирана: за восемь дней военного конфликта погибло более 1,2 тыс. мирных жителей и более 10 тыс. получили ранения.

13:07. Армия Израиля потребовала мирное население Ливана покинуть территории к югу от реки Литани.

13:02. Министр войны Хегсет: США каждый день усиливают удары по Ирану.

12:52. Армия Ирана заявила, что нанесла удары по Хайфе, Тель-Авиву и американским военным базам в Кувейте.

12:49. БПЛА, атаковавшие британские базы на Кипре, были запущены с территории Ливана — глава МИД Кипра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тегеран

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Тегеран

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

12:47. Израильские ВВС уничтожили несколько иранских истребителей F-14 в аэропорту Исфахана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

12:34. ПВО Бахрейна перехватила и уничтожила 95 иранских ракет и 164 БПЛА с начала эскалации — министерство обороны королевства.

12:24. Первая неделя конфликта США и Израиля с Ираном обошлась Вашингтону в $6 млрд — NYT.

12:16. Системы противовоздушной обороны Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов 8 марта перехватили иранские ракеты и беспилотники, сообщает AFP.

12:09. Совет экспертов избрал верховного лидера Ирана, в ближайшее время секретарь совета должен объявить решение — аятолла Хейдари.

12:04. Не менее четырех сотрудников нефтяного сектора погибли при ударах по нефтехранилищам в иранской столице и рядом с ней, сообщила национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана.

11:54. Израиль впервые после начала эскалации в регионе частично открыл небо на вылет, первые рейсы вылетели из аэропорта Бен-Гурион – РИА Новости.

11:44. Иранский Красный полумесяц предупредил население, что взрывы нефтехранилищ могут привести к кислотным дождям.

11:39. В США обсуждали возможность захвата острова Харк — стратегического нефтяного терминала, на который приходится около 90% иранского экспорта нефти, пишет Axios.

11:36. Распределение топлива в Тегеране временно приостановлено после забастовок на нефтебазах — AFP.

11:24. Не менее 19 мирных жителей погибли при ударе Израиля по дому на юге Ливана — NNA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

11:22. Иран может заполучить основной запас высокообогащенного урана, захороненный под обломками ядерного объекта в Исфахане, через узкий тоннель — NYT со ссылкой на источники.

11:13. Три человека в Бахрейне получили ранения из-за атак со стороны Ирана, сообщила пресс-служба МВД королевства.

11:06. Интернет в Иране практически полностью отключен уже девятый день, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

10:54. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки в Иран подразделений специального назначения — Axios со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом переговоров.

10:45. ЦАХАЛ заявил, что будет «преследовать каждого преемника» Али Хаменеи.

10:29. Два сотрудника противопожарной службы в Эль-Кувейте погибли во время тушения возгорания после иранского удара, заявили местные власти.

10:14. Иранские военные нанесли удары по американской вертолетной базе в районе Аль-Адири в Кувейте, заявил КСИР.

9:58. США и Израиль ночью нанесли удары по пяти нефтяным объектам в Тегеране и его окрестностях, четыре человека погибли.

9:49. Совет экспертов достиг консенсуса по выбору верховного лидера Ирана, однако остаются некоторые препятствия, которые нужно устранить – представитель.

9:27. Один человек погиб в результате удара БПЛА по территории аэропорта в Эрбиле — Shafaq News.