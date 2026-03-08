Reuters: в руководстве Ирана произошел раскол после гибели Хаменеи

В иранском руководстве произошел раскол, вызванный военной операцией США и Израиля, а также гибелью верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к руководству Ирана.

Агентство отмечает, что все высокопоставленные фигуры в иерархии твердо привержены защите страны, но существуют явные разногласия в стратегическом подходе. Разногласия сохраняются у приверженцев более «умеренного» подхода к управлению страной и сторонниками жесткой линии. Внутренняя борьба существовала и раньше, но при Хаменеи она не выходила из-под контроля.

Дополнительный накал спорам придало примирительное заявление президента Масуда Пезешкиана, который пообещал отказаться от ударов по странам Персидского залива и извинился за прежние атаки.

Один из собеседников Reuters заявил, что комментарии господина Пезешкиана разозлили многих высших командиров КСИР. С открытой критикой выступил священнослужитель и депутат Хамид Расаи, который обратился к президенту в социальных сетях: «Ваша позиция была непрофессиональной, слабой и неприемлемой»,— написал он. Глава судебной власти Голамхоссейн Мохсени-Эджеи открыто выступил против президента, заявив, что удары по соседям Ирана будут продолжены.

Элиты ускоряют процесс избрания нового верховного лидера, решение по которому возможно уже в воскресенье. Основным кандидатом считается сын покойного рахбара Моджтаба Хаменеи, поддерживаемый КСИР, однако его кандидатура вызывает серьезные вопросы из-за отсутствия политического опыта, недостаточного религиозного ранга и отчужденности от умеренного крыла системы.