Не менее 10 человек пострадали при ударе БПЛА по дому в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в городе Васильевке под удар Вооруженных сил Украины попал жилой многоквартирный дом. Пострадали не менее 10 человек, написал глава региона в Telegram.

Есть погибшие, заявил господин Балицкий. Их количество не уточняется. В доме произошел пожар.

Губернатор добавил, что он находится на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. Спасатели тушат огонь и разбирают завалы .