Тюменский актер театра «Ангажемент» Игорь Кудрявцев умер на 66-м году жизни

Заслуженный артист России Игорь Кудрявцев скончался в возрасте 65 лет, сообщили в пресс-службе театра «Ангажемент» в Тюмени. Актер проработал в учреждении с 2007 года и сыграл в знаковых для него спектаклях: «Носферату», «3 в 1» и «Музыка ночью». «Особое место в репертуаре занимала роль Журдена в постановке "Мещанин-дворянин". Спектакли с его участием были отмечены на международных и всероссийских фестивалях»,— подчеркнули в театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Кудрявцев

Фото: Сообщество театра «Ангажемент» во «ВКонтакте» Игорь Кудрявцев

Фото: Сообщество театра «Ангажемент» во «ВКонтакте»

Игорь Кудрявцев родился в сентябре 1960 года на Сахалине, окончил Иркутское театральное училище. Трудовой путь начал в театре «Наш Дом» в Озерске (Челябинская область), в котором сыграл более 120 ролей. «Вместе с коллегами Владимиром Азимовым и Сергеем Гальпериным создал трио "Тринтет". Коллектив успешно выступал на фестивалях и был отмечен наградами, среди которых — премия "Золотой Остап", призы фестивалей актерской песни имени Миронова, "Театр малых форм" и "Парад театральных капустников"»,— отметили в учреждении.

В театре добавили, что для коллектива смерть актера стала «не просто потерей коллеги, а прощание с эпохой искреннего, глубокого и многогранного служения театру». «Мы соболезнуем родным и близким Игоря Викторовича, скорбим. Это очень горькая утрата для всех нас. О дате и месте прощания мы сообщим позже»,— написали в учреждении.

Молодежный театр «Ангажемент» был создан в 1994 году в Тюмени бизнесменом Виктором Загоруйко и артистом Леонидом Окуневым. Изначально он задумывался как детский, но со временем появились спектакли для всех возрастов. Театр гастролирует по всей территории России и за ее пределами. Главной задачей «Ангажемента» является удовлетворение эстетических, культурных, образовательных потребностей молодых зрителей и благотворительная деятельность в пользу социально-незащищенной части населения Тюмени.

Василий Алексеев