На трассе в Челябинской области ограничили движение для автобусов и грузовиков

В Челябинской области на участке трассы М5 «Урал» временно ограничили движение для автобусов, маршруток и грузовиков. Причиной стала неблагоприятная погода, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ограничения действуют 7 марта с 22 часов на участке 1548-1799 км. Планируется, что их снимут 8 марта в 8 утра. Однако время может измениться в зависимости от погоды.

Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.