В Росгвардии почтили память свердловских омоновцев, погибших в Чечне в 1996 году

В ОМОНе «Малахит» провели День памяти в связи с 30-летием со дня гибели 10 бойцов отряда из Свердловской области при исполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Среднему Уралу. В музее памяти воинов-интернационалистов «Шурави» сотрудники ОМОН рассказали студентам о событиях марта 1996 года и вспомнили их с очевидцами.

Ветеран ОМОН, полковник полиции в отставке Виктор Мельков, который был в той командировке, рассказал, что в первых числах марта боевики запланировали бои по всей территории Чеченской Республики. Первым массированным атакам 5 марта подверглись комендатуры, блокпосты и пункты постоянной дислокации федеральных сил. По данным очевидцев, в нападении участвовали около 2 тыс. боевиков.

Спустя два дня командир свердловского ОМОНа, полковник милиции Владимир Голубых направил 10 бойцов отряда и пять военнослужащих внутренних войск для деблокирования блокпоста № 13 и уничтожения боевиков. По дороге группа из 15 человек попала в засаду и не доехала до указанного места 800 метров. «Когда техника оказалась в узкой улочке Хабаровской, бандиты открыли огонь из нескольких гранатометов и стрелкового оружия»,— добавили в управлении Росгвардии.

Командир группы Олег Варлаков связался по рации с командованием и коротко констатировал обстановку. «Ребята ранены, я тоже... Похоже, это все...»,— привели цитату бойца в ведомстве.

Через несколько дней колонна Воздушно-десантных войск (ВДВ) с бойцами ОМОНа выдвинулись к блокпосту № 13, однако боевики не стали вступать в бой и отступили. «Были обнаружены тела 10 погибших сотрудников свердловского ОМОНа и четырех солдат внутренних войск. Еще один солдат оказался в плену, но позднее его освободили. На телах некоторых погибших имелись следы пыток боевиков»,— рассказал Виктор Мильков, который лично видел тела.

Мать старшего прапорщика милиции Сергея Чеснокова, убитого боевиками, Валентина вспоминала, что в те дни по телевизору показывали ожесточенные бои в Чечне. «Я была очень встревожена. Помню, что пришли гости и начали обсуждать празднование предстоящего 8 Марта и я сильно вспылила, сказав, что нечего отмечать, когда такая ситуация в стране. Возможно, сердце матери предчувствовало беду»,— сказала она.

Уральские милиционеры сообщили в Екатеринбург о случившимся 10 марта. Тела погибших позже доставили в столицу Среднего Урала и Пятигорск, где жила семья Олега Варлакова. Посмертно бойцы отряда получили ордена Мужества, их командир был удостоен звания Героя России.

Заместитель начальника управления Росгвардии по Свердловской области, полковник полиции Эдуард Коряков подчеркнул, что те события остались «навсегда в нашей памяти». По его словам, личный состав отряда выезжал для борьбы с бандформированиями на территории Северо-Кавказского региона 47 раз. «С февраля 2022 года личный состав принимает участие в специальной военной операции (СВО). За свою историю сотрудники отряда удостоены 959 государственных наград»,— добавил он.

В конце дня личный состав и ветераны отряда, родные и близкие погибших собрались у мест захоронения павших сотрудников ОМОНа на Широкореченском и Сибирском кладбищах Екатеринбурга, в Сысертском и Артинском районах Свердловской области.

Василий Алексеев