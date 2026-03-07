Сильный ветер обещают в Пензе 8 марта

Ухудшение погоды 8 марта прогнозируют синоптики в Пензе. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба городской администрации.

Метеорологи предупреждают о порывах северо-западного ветра до 15–18 м/с. Жителей Пензы просят быть осторожнее. Телефон экстренных служб: 112.

По данным Приволжского УГМС, предстоящей ночью в Пензенской области ожидается -10...-5°С, днем — -3...+2°С. Скорость северо-западного ветра составит 8–13 м/с, порывы до 18-ти. Облачно с прояснениями, небольшой снег.

В Пензе ночью -8...-6°С, днем -2...0. Северо-западный ветер — от 8 до 13 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой снег.

Дарья Васенина