МЧС предупредило о метели в Саратовской области

8 марта в Саратовской области ожидается ухудшение погоды. Жителей региона оповестило МЧС.

Синоптики прогнозируют метель, туман с видимостью меньше 500 м, на дорогах — гололедицу. Скорость западного, северо-западного ветра достигнет в порывах 15–18 м/с. Спасатели напоминают: не прячьтесь под рекламными щитами, деревьями, ЛЭП и возле шатких конструкций. Водителей просят быть предельно осторожными.

По данным Приволжского УГМС, в Саратовской области предстоящей ночью будет -8...-3, днем — -3...+2. В Саратове обещают -5...-3 и -2...0. Скорость западного ветра составит 5–10 м/с. Днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем будет туман, на дорогах — гололедица, на деревьях и ЛЭП — налипание мокрого снега.

Дарья Васенина