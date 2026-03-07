Минниханов поручил подготовиться к весенним паводкам

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципальных образований и республиканских министерств усилить контроль за уборкой снега и наледи с крыш, а также подготовиться к весенним паводкам. Соответствующие указания он дал на совещании в Доме Правительства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Минниханов поручил усилить контроль за уборкой снега с крыш и подготовиться к паводкам

Господин Минниханов заявил, что ситуация с очисткой крыш остается неудовлетворительной. Повсеместно фиксируются случаи схода снежных масс, произошли обрушения кровли в социальных учреждениях, жилом фонде и на коммерческих объектах. Наиболее резонансные случаи зафиксированы в Казани, Буинске, Высокогорском, Зеленодольском и ряде других районов.

Главам муниципальных образований поручено организовать ежедневный контроль за состоянием кровли. Госжилинспекции — провести внеплановые проверки управляющих организаций.

По данным МЧС, запасы воды в снежном покрове превышают норму в 1,5–2,5 раза. Превышение в 2–2,5 раза отмечается в бассейнах рек Свияга, Казанка, Меша и Шошма. Раис поручил принять превентивные меры: убрать и вывезти снег, очистить водопропускные трубы, обустроить водоотводные каналы, спланировать пути эвакуации и проверить гидротехнические сооружения.

Анар Зейналов