Федеральный инспектор по Прикамью стал замгубернатора другого региона

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников стал вице-губернатором Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, господин Половников будет курировать силовой блок. В частности, он будет курировать работу министерства региональной безопасности, управление защиты гостайны и по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата, отдел мобилизационной подготовки Нижегородской области. Новый замгубернатора также будет взаимодействовать с Госавтоинспекцией МВД России.

«Сегодня закончился мой Пермский период, уезжаю работать в Нижегородскую область. Это были насыщенные и плодотворные восемь лет», — говорит Сергей Половников.