Бастрыкину повторно представят доклад об отсутствии соцобъектов около ЖК Сургута

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал повторно доложить о результатах проверки после новых обращений жителей ЖК «Новин» в Сургуте (Ханты-Мансийского автономного округа; ХМАО-Югра) из-за продолжающегося нарушения их прав. Как сообщили в пресс-службе ведомства, рядом с домами отсутствуют детские сады и школы, а сроки проектирования и строительства социальных объектов «постоянно переносятся». «Движение школьного автобуса не осуществляется, в связи с чем несовершеннолетние вынуждены в темное время суток и в условиях низкой уличной температуры преодолевать значительное расстояние»,— добавили в СКР.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Ранее, в декабре 2025 года, СУ СКР по региону организовывало процессуальную проверку, доклад о результатах которой уже запрашивал генерал Бастрыкин. Тогда обращение главы ведомства записали жители «нескольких микрорайонов Сургута».

Вновь доклад о ходе и результатах проверки нарушения прав жителей ЖК «Новин» Александру Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по ХМАО Михаил Мокшин. «Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства»,— подчеркнули в ведомстве.

Василий Алексеев