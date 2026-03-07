В октагон со стороны Овального

UFC может потратить $60 млн на турнир в Белом доме. Об этом сообщает издание Puck. Спортивное событие приурочено сразу к двум знаменательным датам: 250-летию независимости США и 80-летию Дональда Трампа. Президент лично анонсировал турнир. Если информация подтвердится, соревнования станут самыми дорогим в истории UFC, с большим отрывом обойдя предыдущий рекорд — UFC 306 в Лас-Вегасе, на который в сентябре 2024 года потратили более $20 млн. Генеральный директор промоушена Дейна Уайт отмечал, что только замена газона возле Белого дома обойдется примерно в $700 тыс.

Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Jeff Chiu / AP

Турнир точно получится очень затратным и возможно обойдется дороже $60 млн, полагает президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев: «В таких крупных проектах основная статья расходов — гонорары спортсменов. Я слышал, что могут участвовать громкие имена — Конор Макгрегор, Джон Джонс — поэтому сумма в $60 млн меня не удивляет, она может быть и выше.

Сами организационные расходы относительно небольшие — около $2-3 млн. Основные траты — именно гонорары, которые могут начинаться от $1 млн и дальше практически без потолка в зависимости от уровня бойцов. UFC находится в партнерских отношениях с телеканалом Paramount, а у него есть необходимые ресурсы. Думаю, на турнир в Белом доме и Paramount, и UFC смогут позволить себе потратиться: событие уникальное, и раз в год такой ивент вполне можно провести. Удастся ли окупить эти расходы? В первую очередь за счет продажи телевизионных прав. Пока трудно сказать, сколько именно Paramount заплатит за трансляцию, но, вероятно, сумма будет сопоставима с расходами UFC. Доходы от билетов и спонсоров на фоне таких затрат — скорее второстепенная история. Думаю, создание такого турнира было вопросом времени.

Сейчас у власти Дональд Трамп, который давно проявляет интерес к единоборствам и вообще любит хайп. UFC — мировой бренд и при этом американский, поэтому такой проект выглядит вполне логичным.

Можно ли сказать, что Дейна Уайт сейчас больше сосредоточен на сторонних проектах? Он и сам говорит, что немного отошел от повседневного управления компанией. Но вряд ли это серьезно скажется на такой отлаженной машине, как UFC. Сейчас, скорее, идет попытка вернуть прежний хайп вокруг единоборств. Вопрос уже не в количестве турниров и даже не в их стоимости, а в уникальности и эксклюзивности событий, которые Дейна Уайт старается создать».

Октагон где пройдут поединки, как ожидается, установят прямо перед Белым домом, а выходить к нему бойцы будут со стороны Овального кабинета. Трибуны временного комплекса рассчитаны на 5 тысяч зрителей, но увидеть шоу смогут гораздо больше болельщиков. Трансляцию организуют на большом экране в Национальном торговом центре (National Mall). Взвешивание и пресс-конференцию, вероятно, проведут у Мемориала Линкольна. Участники турнира пока не определены, но вполне вероятно, что в их число войдет и российский чемпион Ислам Махачев, говорит редактор отдела единоборств на сайте Сhampionat.com Александр Фролов: «Пожалуй, главные фавориты для участия в турнире у Белого дома сейчас — Илия Топурия и Джастин Гейджи. Действующий чемпион UFC в легком весе Топурия — непобежденная суперзвезда, а Гейджи — яркий и харизматичный ветеран с американским паспортом.

Для организаторов это фактически бой мечты.

Высока и вероятность участия Ислама Махачева, который сейчас возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Его потенциальным соперником мог бы стать Камару Усман — за счет громкого имени и прошлых достижений — или молодой Иэн Гарри, у которого на бумаге есть технический потенциал, чтобы создать Махачеву серьезные проблемы. При этом на турнире в Белом доме, вероятно, обязательно должны будут выступать американцы — по крайней мере, в большинстве боев.

Конечно, возвращение Конора Макгрегора стало бы настоящей медийной бомбой. Но учитывая, что он уже около пяти лет фактически вне спорта, это крайне маловероятно. Лично мне было бы интересно увидеть на этом турнире россиян — Ислама Махачева, Петра Яна и Александра Волкова. Шансы у них есть: у Махачева и Яна возможны титульные бои, Волков тоже может претендовать на пояс в тяжелом весе. Но как все сложится на самом деле, сейчас, думаю, знают только Дейна Уайт и Дональд Трамп. Попасть на турнир в Белом доме — мечта для любого бойца. Как только будут подписаны контракты, начнется и подготовка. Единственным исключением может стать отмена боя из-за травмы или других обстоятельств. Но в такой ситуации, учитывая статус события, скорее отменят поединок, чем будут в спешке искать замену.

Сами поединки должны состояться 14 июня. Ожидается, что всего будет от шести до семи боев, но официальных анонсов на этот счет пока не поступало.

Астон О'Салливан