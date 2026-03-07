Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка в Кировской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели малолетнего мальчика в медицинском учреждении Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СК взял на контроль дело о гибели ребенка в Кировской области

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Глава СК взял на контроль дело о гибели ребенка в Кировской области

По данным СК, в социальных медиа сообщалось, что ребенок скончался в январе 2026 года. Мать погибшего считает, что врачи своевременно не поставили правильный диагноз и не назначили лечение. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Господин Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Кировской области Султану Оразаеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Анар Зейналов