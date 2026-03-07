В Тюменской области сгорела семейная пара в пожаре в жилом доме

Сотрудники МЧС во время тушения пожара в жилом доме в деревне Малые Конданы Вагайского округа обнаружили тела мужчины 1939 года рождения и его супруги 1941 года рождения «без внешних признаков криминальной смерти», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. По факту гибели пенсионеров следственный отдел по Тобольску начал процессуальную проверку. «Среди версий произошедшей трагедии — неисправность электрообогревательного прибора»,— добавили в СКР.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области Фото: Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

В ведомстве подчеркнули, что для установления точной причинный смерти пары и всех обстоятельства трагедии назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. «В настоящее время следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи и очевидцы»,— пояснили в пресс-службе.

По данным МЧС, для ликвидации огня на площади в 81 кв. м. выехали пять сотрудников и две единицы техники. «На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений на переулок Зелёный, 4, деревянный дом был полностью охвачен огнем»,— пояснили в ведомстве.

В этот же день, 7 марта, ГУ МЧС по региону сообщило о пожаре в фельдшерско-акушерском пункте в Вагайском округе, для тушения которого выехали пять человек и три единицы техники. «Огонь повредил здание на площади 72 кв. м. В результате происшествия пострадавших нет»,— добавили в ведомстве.

Василий Алексеев