Доля воблы в уловах в Астраханской области снизилась до 1%

С 2003 по 2025 год общая численность рыб в низовьях Волги сократилась почти в четыре раза. Такие данные представил замдиректора Астраханского заповедника, ихтиолог Кирилл Литвинов по итогам контрольных уловов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Владыко Фото: Мария Владыко

Доля воблы в уловах составляет 1%. За последние 50 лет вылов этой рыбы снизился в 30 раз: в 2023 году он не превысил 500 тонн, после чего был введен мораторий на рыбалку. Также сократилась доля красноперки (с 37% до 17%) и серебряного карася (с 12% до 4%). При этом чаще встречаются густера и жерех.

Причиной изменений ихтиолог называл ухудшение условий в авандельте из-за маловодья. Снижение глубины ведет к перегреву воды и падению уровня кислорода, что препятствует нересту проходных рыб. В 2025 году зафиксировано рекордное маловодье. Прогнозируется, что в 2026 году официальный вылов воблы осуществляться не будет.

Нина Шевченко