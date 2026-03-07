Свердловского бизнесмена обвинили в подкупе работника «Ленты» на 1 млн рублей

Белоярский районный суд избрал меру пресечения директору компании «ТД Большой Сад» Мухиддину Саидову в связи с ходатайством следователя. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, предпринимателю предъявили обвинение по п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, Мухиддин Саидов заплатил приемщику по качеству торговой сети «Лента» при посредничестве третьего лица более 1 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ходатайство удовлетворено частично: обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мухиддину Саидову запрещено общаться со свидетелем по уголовному делу без согласия контролирующих органов»,— пояснили в пресс-службе, добавив, что постановление суда не вступило в законную силу.

Мухиддин Саидов является директором и владельцем «ТД Большой Сад» с 2023 года. Компания специализируется на оптовой торговле фруктов и овощей. По данным сервиса kartoteka.ru, в 2024 году организация отчиталась о выручке в 1,9 млрд руб., чистая прибыль составила 3,6 млн руб.

Василий Алексеев