СКР выяснит, почему в астраханском селе развели свалки и не работает паром

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Ибрагиму Могушкову доложить о промежуточных и окончательных результатах проверки информации о ненадлежащих условиях жизни в селе Оранжереи Астраханской области. Об этом сообщили в информцентре СКР.

Поводом стали публикации в СМИ и соцсетях о критической ситуации с инфраструктурой в населенном пункте. В частности, указывается на антисанитарию из-за необустроенных контейнерных площадок, что привело к образованию стихийных свалок.

Также уже больше месяца не работает единственная паромная переправа. Это лишает жителей доступа к больницам, пожарной службе и другим социальным учреждениям. Зимой люди пытаются пересекать водоем по льду, что опасно для жизни.

По данным фактам СУ СКР по Астраханской области организовало процессуальную проверку. Ход проверки взят на контроль центральным аппаратом ведомства.

Нина Шевченко