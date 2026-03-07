Три крупных района Саратовской области продолжат развивать до 2027 года

В Саратовской области продолжат развитие трех отдаленных районов — Дергачевского, Озинского и Перелюбского. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. До 2027 года в них планируется отремонтировать социальные объекты, обновить коммунальную и дорожную инфраструктуру.

В текущем году в Дергачевском районе капитально отремонтируют акушерский корпус райбольницы. В Озинском приведут в порядок инфекционное отделение и закупят оборудование, а в Перелюбском — обновят пищеблок.

Также запланирован ремонт в шести школах и детсадах. На модернизацию водопроводных сетей в 2026–2027 годах направят 20 млн руб. В Озинках планируют сделать новую спортплощадку, а для домов культуры приобрести оборудование и костюмы. Программа также включает ремонт дорог, обновление остановок и закупку техники.

Нина Шевченко