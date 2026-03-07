Несколько тысяч россиян застрянут на Шри-Ланке до конца марта

На Шри-Ланке в настоящее время находятся около восьми тысяч российских туристов, из них почти половина столкнулась с проблемами при попытке вылететь с острова. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР). Туристы застряли в стране после прекращения полетов арабских авиакомпаний из-за кризиса на Ближнем Востоке.

По данным АТОР, только примерно 800 человек — организованные туристы с пакетными турами. Остальные — самостоятельные путешественники, а также транзитные пассажиры, которые «пытались выбраться через Шри-Ланку с Сейшел и Мальдив».

«У примерно половины россиян (на Шри-Ланке. — "Ъ") проблем с вылетом нет — они возвращаются прямыми рейсами "Аэрофлота" и чартерами Red Wings», — сообщили в АТОР. Однако «около 3,6 тыс. не могут улететь».

В АТОР отметили, что прямые рейсы «Аэрофлота» из Коломбо в Москву почти полностью распроданы, билеты есть только с 20 марта по очень высокой цене. Аналогичная ситуация с рейсами до Стамбула. «Через Индию лететь дешевле... но нужна виза и билетов почти нет», — добавили в АТОР. К тому же по этому направлению в продаже билеты только с 24 марта. С той же даты доступны билеты на рейсы «Белавии» в Москву.

Посольство России на Шри-Ланке заявило, что круглосуточно занимается вопросами выезда соотечественников и ведет переговоры с авиакомпаниями. О возможной организации вывозных рейсов данных в сообщении АТОР не приводится. Пока что туристам рекомендуют онлайн заполнить форму на сайте посольства.