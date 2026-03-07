Постпред РФ: США не поддержали резолюцию по Украине в МАГАТЭ ради переговоров

США проголосовали против резолюции по Украине на совете в МАГАТЭ, чтобы не создавать негативный фон для мирных переговоров. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ульянов

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Михаил Ульянов

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

«Думается, что США в данном случае, помимо прочего, опасались, что конфронтационная резолюция создаст негативный фон для мирных переговоров по Украине», — написал Михаил Ульянов в Telegram-канале. В своем выступлении США отметили, что резолюция избыточна, поскольку в декабре 2024 года в МАГАТЭ уже был принят похожий документ, добавил он.

Проект резолюции «Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для ядерной и физической ядерной безопасности АЭС на Украине» внесли Канада и Нидерланды. Его поддержали 20 стран, в основном — западные государства, сообщил Михаил Ульянов. Еще десять стран воздержались. Россия, Китай, Нигер и США проголосовали против.

По мнению Михаила Ульянова, резолюция была призвана оказать на Россию давление и «побудить отказаться от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины». «Мол, это вызывает перебои с подачей электроэнергии на подконтрольные Киеву атомные электростанции, а это чревато угрозой ядерных инцидентов»,— написал постпред РФ. Однако, заявил он, проект противоречил Международной шкале ядерных событий. Кроме того, документ «фактически закреплял выходящее за рамки мандата МАГАТЭ поручение Секретариату Агентства оценивать ущерб украинской энергетической инфраструктуре», сообщил Михаил Ульянов.