Швеция задержала следовавшее в Петербург грузовое судно

Береговая охрана Швеции задержала в районе Треллеборга в Балтийском море сухогруз Caffa, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным сервиса VesselFinder, судно направлялось в Санкт-Петербург из Марокко.

Фото: Пресс-служба Береговой охраны Швеции

Швеция сочла сухогруз, шедший под гвинейским флагом, судном без гражданства. На этом основании накануне около 15:50 сотрудники береговой охраны и полиции совместно поднялись на борт и взяли судно под контроль.

«В настоящее время операция проводится в море. Береговая охрана обрабатывает информацию на борту Caffa, и это требует времени. В зависимости от развития событий могут быть задействованы и другие ведомства»,— говорится в пресс-релизе.

Артемий Чулков