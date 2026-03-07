«Яндекс» запускает агентов

«Яндекс» объявил о запуске собственного конструктора ИИ, который будет выполнять задачи бизнеса. Раньше компания продавала только готовые модели. После недавнего обновления у пользователей появилась возможность самим создавать своих ИИ-агентов. Это программы на базе искусственного интеллекта, способные брать на себя часть обязанностей специалистов. По данным аналитиков «Сбера» к концу 2025 года 39% российских компаний подключило ИИ к выполнению своих повседневных задач. Чаще всего искусственный интеллект использовался в качестве виртуального бухгалтера, эйчара и сотрудника службы поддержки.

«Яндекс» не первая компания в России, создавшая такой конструктор, и столкнется с серьезной конкуренцией на рынке, говорит генеральный директор IT-компании «А-Я Эксперт» Роман Душкин: «Если говорить о российских аналогах, есть компания ProTalk, которая уже два года назад позволяла создавать агентов — я даже обучал студентов на их решении за рубежом. Китайский аналог — Coze.com, созданный разработчиком TikTok ByteDance, сначала был бесплатным и привлек миллионы пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сегодня у бизнеса востребованы либо готовые решения, либо конструкторы для агентов. Крупные IT-компании сами создают и продают агентов. Владельцу небольшого ателье проще получить готовое решение: заказать кастомного агента у разработчика или использовать шаблон с последующей настройкой. Конструктор "Яндекса" подходит и тем, кто делает агента с нуля, и тем, кто использует шаблоны, но для владельца маленького бизнеса порог входа остается высоким, и он вряд ли будет этим пользоваться».

Доминирующей силой на мировом рынке ИИ остаются американские компании — в первую очередь Anthropic, OpenAI и Google. Их главные конкуренты — нейросети из Восточной Азии. Yandex AI Studio, как и его главный конкурент внутри России, Sber AI, создают своих виртуальных помощников на базе китайской нейросети DeepSeek. Пользоваться напрямую иностранными ИИ российским компаниям мешают, как внешние ограничения, так и особенности российского законодательства, говорит член комиссии AFNOR по стандартизации искусственного интеллекта Александр Тюльканов: «Если говорить об использовании иностранных сервисов, таких как OpenAI или Anthropic, основной барьер сегодня связан с политикой самих компаний, которые заблокировали доступ для пользователей из Российской Федерации на глобальном уровне.

Кроме того, нарушена платежная инфраструктура: на данный момент нет простых и доступных способов оплатить эти услуги. Даже если такие барьеры будут устранены, останутся требования российского законодательства, в частности касающиеся локализации персональных данных.

При сборе данных россиян через интернет они должны храниться в пределах страны. Любая их трансграничная передача возможна только в те государства, которые включены в перечень стран с адекватным уровнем защиты персональных данных, признанный российским регулятором. На практике признание адекватности и взаимное согласование таких юрисдикций остается сложной проблемой».

По данным Forbes, рынок искусственного интеллекта растет в среднем на 20-45% в год уже более пяти лет. Только в 2024-м российские компании потратили более $90 млрд на интеграцию ИИ в свои бизнес процессы.

Николай Малышев