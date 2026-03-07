Замглавы администрации Пятигорска задержали за превышение полномочий

ФСБ сообщила о задержании первого замглавы администрации Пятигорска. По версии следствия, чиновница превысила полномочия при проведении закупки по ремонту гидротехнического сооружения на Старом озере. Ущерб муниципальному бюджету оценивается в 117 млн руб.

По данным МВД, в 2020 году фигурантка, будучи замглавы города, возглавляла комиссию по закупкам. Вместе с неустановленными лицами она обеспечила победу коммерческой организации в электронном аукционе. Он проводился для реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка в городе-курорте Кисловодске.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантки. Ее имя и другие подробности в ФСБ не привели, передает ТАСС.

На сайте администрации Пятигорска первым замглавы указана Светлана Марченко. Помимо нее замами работают еще три женщины — Анастасия Малыгина, Виктория Карпова и Наталья Васютина.