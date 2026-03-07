Военный суд начал рассматривать дело депортированного из США пермяка

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге принял к производству уголовное дело в отношении жителя Перми Леонида Мелехина (внесен в список террористов и экстремистов), сообщает Properm.ru. Он обвиняется в публичных призывах и пропаганде терроризма. Господин Мелехин находился на территории США, но был депортирован в Россию в июле прошлого года. Дело в военный суд поступило 6 февраля, 16 февраля ему продлили арест на три месяца — до вынесения решения суда. Расследованием уголовного дела занимались следственные органы ФСБ.