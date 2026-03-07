Актриса из «Склифосовского» и «Универа» Екатерина Ведунова и ее дочь погибли в ДТП

Актриса Екатерина Ведунова, известная по сериалам «Универ.Новая общага», «СашаТаня» и «Склифосовский», погибла в ДТП вместе с несовершеннолетней дочерью Элиной. Об этом сообщила подруга семьи Марианна Прядко-Белоусова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Ведунова

Фото: @vedynova_ekaterina Екатерина Ведунова

Фото: @vedynova_ekaterina

45-летняя Екатерина Ведунова и Элина погибли 4 марта, сообщила госпожа Прядко-Белоусова. «Новость, как гром, как удар током... 4 марта в автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая всеми любимая "Котя", Екатерина Ведунова... Погибла и дочь Катюши Элина... Невозможно поверить...» — написала подруга семьи во «ВКонтакте».

Прощание с Екатериной Ведуновой и ее дочерью состоится 9 марта в «Ритуале» в городе Балаково, сообщила Марианна Прядко-Белоусова ТАСС. Похороны пройдут на местном кладбище.

Госпожа Ведунова родилась 9 июля 1980 года. Она окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова в 2004 году. Служила в Балаковском драматическом театре. Актриса также снялась в фильме «Чернобыль» (2020), сериалах «Годунов» (2018-2019), «Склиф» (2025) и других проектах.