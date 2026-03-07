В лобовом столкновении автомобилей под Березовским погибла водитель Toyota

Водитель SsangYong потерял управление над автомобилем и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Toyota на 19 км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в районе Березовского, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. В результате аварии водитель Toyota получила травмы, несовместимые с жизнью. «Скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи»,— добавили в Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. «Проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего»,— пояснили в Госавтоинспекции, подчеркнув, что по факту аварии назначено расследование.

Василий Алексеев