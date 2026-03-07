В Свердловской области похолодает до –33° в начале недели

Со второй половины дня 8 марта «глубокий очаг холода с севера будет продвигаться на юг» Свердловской области, в связи с чем температура к вечеру опустится с –5°…–12° до –15°…–20°, сообщили в Уральском Гидрометцентре. По данным синоптиков, наиболее низкая температура ожидается ночью 9-10 марта — –27°…–33°. «С севера на Урал устремляется очередной ныряющий циклон, который 8 марта обеспечит выпадение снега, местами сильного до 5-8 мм. Ожидаются метели, образуются снежные заносы на дорогах»,— добавили в учреждении.

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в воскресенье, 8 марта, прогнозируют местами сильный снег, в отдельных районах на дороге снежные заносы и метель. Температура ночью составит –10°…–15° на юге и –23°…–33° на севере, днем — –5°…–10° на юге и –19°…–24° на севере. На севере ожидается северный ветер 7-12 м/с с порывами днем до 15-17 м/c, на юге — юго-западный с переходом днем на северный 5-10 м/c.

В понедельник, 9 марта, в регионе пройдет умеренный снег, на дрогах прогнозируют снежные заносы и метель. Температура ночью составит –25°...–35°, днем — –17°…–22°. Ветер будет северный, северо-западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Во вторник, 10 марта, синоптики прогнозируют местами небольшой снег и снежный накат на дорогах. Температура в темное время суток составит –26°...–36°, в светлое — –11°…–16°. Ветер ожидается северо-западный, западный 4-9 м/c.

В Екатеринбурге в воскресенье, 8 марта, будет облачно и выпадет снег. Температура ночью составит –10°...–12°, днем — –5°...–7°. Ветер ожидается юго-западный с переходом днем на северный 5–10 м/c.

В понедельник, 9 марта, в городе выпадет небольшой снег. Температура ночью составит –25°...–27°, днем — до –18°...–20°. Ветер будет северный, северо-западный 4–9 м/c.

Во вторник, 10 марта, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. В темное время суток температура составит –26°...–28°, в светлое — –14°...–16°. Ветер ожидается северо-западный, западный 4–9 м/c.

Василий Алексеев