Подростков 14-16 лет арестовали в Челябинске после избиения мужчины до смерти

В Челябинске трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет избили 31-летнего мужчину, который вскоре умер в больнице. Двух фигурантов суд заключил под стражу, 14-летнего обвиняемого отправили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, подростки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, напали на человека в ночь на 21 февраля. Они «из-за личных неприязненных отношений» нанесли множество ударов руками и ногами по голове и телу мужчины. «Смерть потерпевшего наступила в медицинском учреждении через непродолжительный промежуток времени»,— сообщила пресс-служба.

Сейчас проводятся судебные экспертизы. Расследование дела продолжается, указали в ведомстве.