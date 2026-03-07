Володин рассказал о совершенствовании законов для защиты здоровья россиян

С 1 марта в рекламе энергетиков нельзя обращаться к несовершеннолетним, а также сообщать о наличии в составе таких напитков витаминов или биологически активных добавок. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сайты, на которых продаются табак и вейпы, будут незамедлительно блокировать без решения суда. Ответственность за пропаганду наркотиков стала строже, отметили в Госдуме.

«Государственная Дума последовательно работает над совершенствованием законодательства, направленного на защиту здоровья наших граждан, особенно детей, от потенциальных угроз»,— сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В 2025 году депутаты приняли для этого восемь законов, в текущем — еще два, напомнил он.

Запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, вступивший в силу 1 марта 2025 года, депутаты инициировали после «многочисленных обращений родительского сообщества, врачей», сообщил Вячеслав Володин. Он отметил, что по инициативе Госдумы штрафы за продажу энергетических напитков детям выросли до полумиллиона рублей. Теперь нижняя палата вводит новые ограничения, усиливая требования к рекламе. Их цель — «сохранить здоровье будущих поколений», заявил председатель Госдумы.