Бастрыкин потребовал ускорить работу по делу о невыплатах в свердловском депо

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о невыплатах заработных плат сотрудникам депо в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее к генералу обрилась жительница региона, которая пожаловалась на ход установления обстоятельств нарушения трудовых прав работников.

Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как пояснила свердловчанка, она длительное время работала в депо до момента, пока с марта по август 2025 года ей частично перестали выплачивать зарплату. «Обращения к работодателю результатов не принесли, мер к погашению задолженности не принимается. Отмечается, что в аналогичной ситуации оказались и другие работники»,— добавили в СКР, подчеркнув, что расследование дело приняло «затяжной характер». По данным ведомства, обстоятельства нарушения прав работников СУ СКР по региону устанавливает с августа 2025 года.

Доклад о результатах дела Александру Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— подчеркнули в ведомстве.

Василий Алексеев