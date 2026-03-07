Полиция проверила 327 мигрантов на стройке в Ломоносовском районе Ленобласти

В Ломоносовском районе Ленинградской области полиция провела миграционный рейд на стройплощадке в Аннинском городском поселении и проверила документы у 327 иностранных граждан. По итогам проверки 52 человека привлекли к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В рейде участвовали сотрудники полиции совместно с ФСО при силовой поддержке ОМОНа. Как отметили в главке, во время проверки часть мигрантов пряталась в закрытых бытовках, которые пришлось вскрывать. Некоторые пытались избавиться от документов, рассчитывая затруднить идентификацию.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении одного из доставленных административный протокол за отказ от медосвидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), автомобиль «Нива» эвакуировали.

Артемий Чулков