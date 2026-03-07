Иранские дроны угрожают Лувру

Шедевры живописи, скульптуры и прикладного искусства, предоставленные Францией и выставленные в залах ближневосточного партнера парижского Лувра — Лувра Абу-Даби, неожиданно оказались рядом с линией фронта. Эскалация на Ближнем Востоке заставила Париж вспомнить о важных пунктах договора с Объединенными Арабскими Эмиратами. Они дают Франции право немедленно вернуть свои шедевры домой, если им угрожает опасность. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лувр Абу-Даби

Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ Лувр Абу-Даби

Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ

С конца февраля ситуация в регионе резко обострилась. Израиль и США нанесли удары по иранским объектам, а Тегеран отвечает атаками по союзникам Запада. Дроны уже ударили по французской военно-морской базе Аль-Салам в Абу-Даби. Осколки долетели до острова Саадият, где стоит музей, открытый в 2017 году и построенный по проекту архитектора Жана Нувеля.

Под знаменитым куполом, который пропускает свет, как гигантское кружево, сегодня находятся десятки произведений, приехавших из французских музеев. Среди них — «Философ в раздумье» Рембрандта, «Венецианка» («Красавица Нани») Веронезе, полотна Клода Моне, Эдуарда Мане и Огюста Ренуара, скульптуры Альберто Джакометти и даже древнеегипетская статуя Рамзеса II. Свои произведения предоставили Лувру Абу-Даби парижский Лувр, музей Орсе, Центр Помпиду и Версаль. Сейчас в галереях музея проходит выставка «Пикассо. Фигура» — большая монографическая экспозиция, собранная в основном из коллекции Национального музея Пикассо в Париже.

Формально статус этих произведений прописан в межгосударственном соглашении, заключенном еще в 2007 году. Его статьи 12 и 13 дают Франции довольно широкие полномочия и накладывают на хозяев определенные обязательства. Если безопасность коллекций оказывается под угрозой, Париж может потребовать немедленного возвращения всех работ. Причем транспортировку обязана оплатить эмиратская сторона.

На бумаге все выглядит просто: Франция решает, Эмираты платят. На практике ситуация сложнее.

Несмотря на удары по региону, музей продолжает работать. Его пресс-служба сообщает, что «безопасность посетителей, сотрудников и коллекций остается абсолютным приоритетом». О закрытии или эвакуации экспонатов речи пока не идет. Это вызывает тревогу у французских специалистов. Бывший генеральный администратор Лувра Дидье Селль, который участвовал в разработке соглашения с Эмиратами, в беседе с французскими журналистами напоминает, что нынешняя ситуация была предусмотрена заранее. По его словам, договор как раз и создавался для случаев войны или революции в регионе. «Произведения нужно срочно вывозить»,— говорит он. По его мнению, сохранение коллекции в Абу-Даби сейчас может стать «серьезной ошибкой». Селль напоминает, что символическое значение музея делает его потенциальной мишенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иран ударил по базе военно-морских сил Франции Кэмп-де-ла-Пэ в Абу-Даби

Фото: @sepah_pasdaran Иран ударил по базе военно-морских сил Франции Кэмп-де-ла-Пэ в Абу-Даби

Фото: @sepah_pasdaran

И действительно, Лувр в Абу-Даби задумывался не только как культурный проект. Для Эмиратов это важный элемент международного престижа, а для Франции — настоящее культурное послание Запада Арабскому Востоку. «Этот Лувр пустыни и света, который мы создали вместе, выражает стремление привнести сюда послание универсализма»,— говорил президент Эмманюэль Макрон на открытии Лувра Абу-Даби в 2017 году. Но за культурным фасадом всегда стояла и политика. Как напоминает политолог и специалист по мусульманскому миру Александр Казеруни, первый камень музея заложили в тот же день, когда неподалеку открылась французская военная база.

Политолог напоминает, что страны Персидского залива давно являются крупнейшими покупателями французского оружия. В таком контексте отношения Парижа и Абу-Даби выходят далеко за рамки музейного сотрудничества. Именно поэтому вопрос о возвращении произведений искусства превращается в дипломатическую головоломку. Если Франция решит срочно забрать свои картины и скульптуры, это может выглядеть как недоверие к партнеру. А для Эмиратов Лувр стал уже важнейшим символом культурного, туристического и политического престижа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Халифа аль-Мубарак в Лувре Абу-Даби

Фото: Christopher Pike / Reuters Председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Халифа аль-Мубарак в Лувре Абу-Даби

Фото: Christopher Pike / Reuters

Пока Париж предпочитает осторожность. Агентство France Museums, финансируемое Министерством культуры Франции и стоявшее у истоков создания Лувра Абу-Даби, сообщило в коммюнике, что «на данном этапе власти Эмиратов решили оставить музеи острова Саадият открытыми, опираясь на оценки компетентных органов, в частности Министерства обороны и Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов… Эта безопасность обеспечивается при строгом соблюдении рекомендаций посольства Франции в Объединенных Арабских Эмиратах». Французские дипломаты говорят о тесных консультациях с эмиратской стороной и о мерах безопасности, но подробности не раскрывают.

Эксперты напоминают о том, что здание музея спроектировано с учетом возможных внешних угроз. Внутри есть защищенные галереи, противопожарные устройства и даже специальные помещения, приспособленные для безопасного хранения в случае чрезвычайных ситуаций. Но, конечно, это не бомбоубежище. Перед Францией стоит сложный выбор: защищать шедевры или сохранять дипломатическое равновесие. Пока же французские картины и скульптуры остаются под куполом Лувра Абу-Даби, словно в стеклянной витрине, оказавшейся на футбольном поле во время матча США—Иран.