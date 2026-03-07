Иранские дроны угрожают Лувру
Во Франции обеспокоены судьбой шедевров в Лувре Абу-Даби
Шедевры живописи, скульптуры и прикладного искусства, предоставленные Францией и выставленные в залах ближневосточного партнера парижского Лувра — Лувра Абу-Даби, неожиданно оказались рядом с линией фронта. Эскалация на Ближнем Востоке заставила Париж вспомнить о важных пунктах договора с Объединенными Арабскими Эмиратами. Они дают Франции право немедленно вернуть свои шедевры домой, если им угрожает опасность. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
Лувр Абу-Даби
Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ
С конца февраля ситуация в регионе резко обострилась. Израиль и США нанесли удары по иранским объектам, а Тегеран отвечает атаками по союзникам Запада. Дроны уже ударили по французской военно-морской базе Аль-Салам в Абу-Даби. Осколки долетели до острова Саадият, где стоит музей, открытый в 2017 году и построенный по проекту архитектора Жана Нувеля.
Под знаменитым куполом, который пропускает свет, как гигантское кружево, сегодня находятся десятки произведений, приехавших из французских музеев. Среди них — «Философ в раздумье» Рембрандта, «Венецианка» («Красавица Нани») Веронезе, полотна Клода Моне, Эдуарда Мане и Огюста Ренуара, скульптуры Альберто Джакометти и даже древнеегипетская статуя Рамзеса II. Свои произведения предоставили Лувру Абу-Даби парижский Лувр, музей Орсе, Центр Помпиду и Версаль. Сейчас в галереях музея проходит выставка «Пикассо. Фигура» — большая монографическая экспозиция, собранная в основном из коллекции Национального музея Пикассо в Париже.
Формально статус этих произведений прописан в межгосударственном соглашении, заключенном еще в 2007 году. Его статьи 12 и 13 дают Франции довольно широкие полномочия и накладывают на хозяев определенные обязательства. Если безопасность коллекций оказывается под угрозой, Париж может потребовать немедленного возвращения всех работ. Причем транспортировку обязана оплатить эмиратская сторона.
На бумаге все выглядит просто: Франция решает, Эмираты платят. На практике ситуация сложнее.
Несмотря на удары по региону, музей продолжает работать. Его пресс-служба сообщает, что «безопасность посетителей, сотрудников и коллекций остается абсолютным приоритетом». О закрытии или эвакуации экспонатов речи пока не идет. Это вызывает тревогу у французских специалистов. Бывший генеральный администратор Лувра Дидье Селль, который участвовал в разработке соглашения с Эмиратами, в беседе с французскими журналистами напоминает, что нынешняя ситуация была предусмотрена заранее. По его словам, договор как раз и создавался для случаев войны или революции в регионе. «Произведения нужно срочно вывозить»,— говорит он. По его мнению, сохранение коллекции в Абу-Даби сейчас может стать «серьезной ошибкой». Селль напоминает, что символическое значение музея делает его потенциальной мишенью.
Иран ударил по базе военно-морских сил Франции Кэмп-де-ла-Пэ в Абу-Даби
Фото: @sepah_pasdaran
И действительно, Лувр в Абу-Даби задумывался не только как культурный проект. Для Эмиратов это важный элемент международного престижа, а для Франции — настоящее культурное послание Запада Арабскому Востоку. «Этот Лувр пустыни и света, который мы создали вместе, выражает стремление привнести сюда послание универсализма»,— говорил президент Эмманюэль Макрон на открытии Лувра Абу-Даби в 2017 году. Но за культурным фасадом всегда стояла и политика. Как напоминает политолог и специалист по мусульманскому миру Александр Казеруни, первый камень музея заложили в тот же день, когда неподалеку открылась французская военная база.
Политолог напоминает, что страны Персидского залива давно являются крупнейшими покупателями французского оружия. В таком контексте отношения Парижа и Абу-Даби выходят далеко за рамки музейного сотрудничества. Именно поэтому вопрос о возвращении произведений искусства превращается в дипломатическую головоломку. Если Франция решит срочно забрать свои картины и скульптуры, это может выглядеть как недоверие к партнеру. А для Эмиратов Лувр стал уже важнейшим символом культурного, туристического и политического престижа.
Председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Халифа аль-Мубарак в Лувре Абу-Даби
Фото: Christopher Pike / Reuters
Пока Париж предпочитает осторожность. Агентство France Museums, финансируемое Министерством культуры Франции и стоявшее у истоков создания Лувра Абу-Даби, сообщило в коммюнике, что «на данном этапе власти Эмиратов решили оставить музеи острова Саадият открытыми, опираясь на оценки компетентных органов, в частности Министерства обороны и Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов… Эта безопасность обеспечивается при строгом соблюдении рекомендаций посольства Франции в Объединенных Арабских Эмиратах». Французские дипломаты говорят о тесных консультациях с эмиратской стороной и о мерах безопасности, но подробности не раскрывают.
Эксперты напоминают о том, что здание музея спроектировано с учетом возможных внешних угроз. Внутри есть защищенные галереи, противопожарные устройства и даже специальные помещения, приспособленные для безопасного хранения в случае чрезвычайных ситуаций. Но, конечно, это не бомбоубежище. Перед Францией стоит сложный выбор: защищать шедевры или сохранять дипломатическое равновесие. Пока же французские картины и скульптуры остаются под куполом Лувра Абу-Даби, словно в стеклянной витрине, оказавшейся на футбольном поле во время матча США—Иран.