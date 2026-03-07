Сладкий ажиотаж

В Татарстане перед 23 Февраля и 8 Марта на маркетплейсах зафиксировали резкий рост спроса на съедобные подарки — по сравнению с обычным периодом продажи сладких подарочных наборов и «праздничных продуктовых корзин» выросли почти на 420%, а год к году кондитерские изделия стали покупать на 27% чаще. Из традиционных презентов жители региона наряду с цветами и парфюмерией активнее обычного выбирали мультистайлеры, золотые украшения и даже деревообрабатывающие станки, тогда как спрос на некоторые категории, включая нижнее белье, остался практически на уровне будничных дней.

В преддверии 8 Марта жители Татарстана активнее покупают подарки, причем наибольший рост спроса демонстрируют съедобные презенты. Как «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе маркетплейса Wildberries, с 21 февраля по 4 марта продажи подарочных наборов продуктов выросли почти на 420% по сравнению с концом января.

Перед 23 Февраля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего среди подарочных категорий на маркетплейсах отмечали рост продаж PlayStation 5: +85% в денежном выражении и +105% в натуральном, а вот продажи игровой приставки Nintendo Switch 2 популярностью не пользовались и даже снизились. Также на платформе зафиксировали высокий спрос на товары из DIY-сегмента (сделай сам). Например, продажи небольших деревообрабатывающих станков взлетели более чем на 363% по обороту и на 175% в штуках.

В число наиболее быстрорастущих категорий подарков к 8 Марта помимо сладких подарков также вошли мультистайлеры — их продажи увеличились на 216%, что выше среднероссийских темпов. Фигурный шоколад и ремни покупали на 116% чаще, чем в обычный период. Продажи бокалов перед праздником увеличились в два раза.

Сохранился и высокий спрос на традиционные подарки. Продажи уходовой косметики в регионе выросли почти на 43%, парфюмерии — на 57%. Ювелирные украшения также остаются одним из самых популярных подарков: их купили почти на 52% больше, чем в обычный период. Чаще всего покупатели выбирали золотые цепочки, подвески и серьги. При этом некоторые категории подарков растут значительно медленнее. Например, продажи нижнего белья выросли лишь на 2%.

Перед праздником также увеличился спрос на бытовую технику. Продажи посудомоечных машин, миксеров, роботов-пылесосов и блендеров выросли в среднем на 30–50%. Кофемашины покупали примерно на 30% чаще, чем обычно. В то же время аэрогрили, которые год назад демонстрировали резкий рост спроса, в этом году показывают значительно более скромную динамику — около 16%.

На цветочном рынке в то же время наблюдается умеренная ценовая динамика. По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в конце февраля медианный чек на букет цветов в России составил 3983 руб., что на 4% выше уровня прошлого года. При этом число покупок снизилось на 7%, а общий оборот — на 3%. В онлайне, напротив, зафиксирован рост: количество покупок увеличилось на 14%, а оборот — на 20%.

В Татарстане медианный чек на букет составил 3940 руб., что на 5% выше прошлогоднего уровня, тогда как число покупок снизилось на 6%. Аналитики платформы аналитического центра, что цены на цветы в этом году практически не отличаются от прошлогодних показателей, а по ряду позиций даже ниже благодаря укреплению рубля и росту предложения продукции из отечественных теплиц.

В преддверии праздников растет спрос на цветы и подарки и на специализированных площадках. Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе маркетплейса Flowwow, к 23 Февраля в Татарстане наибольший рост показали, как и на маркетплейсах, кондитерские изделия — спрос на них увеличился на 27%, причем, год к году. Среди подарочных наборов наиболее заметно вырос спрос на сладости — на 50%. Цветы же заказывали на 16% чаще, чем годом ранее.

Наиболее активно в предпраздничный период рос спрос на мужские букеты (+28%), бенто-торты (+31%), капкейки (+23%) и клубнику в шоколаде (+50%). При этом авторские букеты пользовались наименьшей популярностью — их заказы выросли лишь на 2%.

Платформа зафиксировала и рост предзаказов к 8 Марта. Спрос на авторские букеты увеличился на 40% год к году, на композиции из одного вида цветов — на 20%. Среди кондитерских изделий наиболее заметно растет популярность клубники в шоколаде — спрос на нее увеличился на 65%, а бенто-тортов — на 12%. Средний чек на цветы в регионе при этом меняется незначительно. В преддверии праздника жители Татарстана тратят на авторские и монобукеты примерно 3570 руб., что лишь на 4% больше, чем годом ранее.

Влас Северин