Поезд из Челябинска в Москву задержался из-за ЧП в Рязанской области

Из Челябинска в Москву с задержкой прибыл пассажирский поезд. Причиной стала аварийная ситуация на перегоне в Рязанской области, сообщает пресс-служба РЖД.

По данным компании, в 1:58 7 марта на перегоне Рязань-1 – Лесок было отключено напряжение контактной сети из-за повреждения. Движение поездов временно приостановили, но позже открыли его только по одному пути.

Всего с задержкой следовали 12 поездов. Из них девять прибыли на станции назначения. С опозданием едут поезда Москва – Самара и Санкт-Петербург – Оренбург.