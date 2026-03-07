Глава СКР запросил доклад об отсутствии воспитателей в детсаду Екатеринбурга

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по единственному детскому саду в жилищном кооперативе Екатеринбурга, где из-за нехватки сотрудников работает только часть групп, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам родителей, в учреждении отсутствует необходимое число воспитателей и повар, из-за чего детей просят забирать в дневное время. «Очередь в детский сад превышает 200 человек»,— добавили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как ранее писал Ural Mash, инцидент произошел на территории ЖК «Космонавтов 11». «Сейчас в детсаду открыты только шесть групп из девяти, а до недавнего времени в штате не было и повара. Чтобы дети не голодали, их нужно было забирать в полдень»,— сообщил портал. Как рассказали Ural Mash жители, застройщик «Пик-Урал» обещал построить два садика, однако строительство второго объекта еще не началось. «Все ЖК хочет туда попасть, а нет мест. Он рассчитан на 250 мест. Мы ходили в администрацию Железнодорожного района, нам сказали, что второй садик строить некому»,— пояснил порталу один из родителей.

Следственные органы устроили проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). Доклад о ходе проверки генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко.

Василий Алексеев