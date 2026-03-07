Бастрыкин потребовал доклад о драке ученицы с учащимся школы №45 в Нижнем Тагиле

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о драке учеников школы №45 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства. По данным прокуратуры региона, конфликт произошел 5 марта между двумя школьниками шестых классов. «После третьего урока на перемене ученица нанесла ученику из параллельного класса несколько ударов по голове и туловищу, причинив телесные повреждения»,— пояснили в надзорном ведомстве.

После конфликта следственные органы возбудили уголовное дело. Доклад о ходе его расследования генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко.

Прокуратура Тагилстроевского района города проверит ведение профилактической работы с подростками в школе №45 и дадут оценят соблюдение требования законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. «По результатам надзорных мероприятий будет приняты меры прокурорского реагирования»,— подчеркнули в ведомстве.

