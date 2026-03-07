WP: Пентагон снял с учений элитную дивизию ВДВ для возможной заброски в Иран

На этой неделе армия США неожиданно прервала учения элитной 82-й воздушно-десантной дивизии в Луизиане, что может подтверждать версию о подготовке Пентагоном наземной операции в Иране. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В состав 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, входит боевое подразделение численностью 4-5 тыс. человек. Спецназ подготовлен к выполнению задач в любой точке мира в течение 18 часов после получения приказа, пишет WP. Подразделение может быть использовано для захвата аэродромов и иной критически важной инфраструктуры, защиты посольств, обеспечения экстренной эвакуации. Штабное подразделение дивизии отвечает за координацию подобных операций.

Два источника WP заявили, что по состоянию на 6 марта никаких приказов о развертывании отдано не было. Они утверждают, что Пентагон скоро официально объявит только о планах переброски на Ближний Восток вертолетного подразделения 82-й дивизии. Передислокация ожидается к концу весны.

«Мы все к чему-то готовимся — на всякий случай», — добавил один из источников WP, комментируя данные о досрочном завершении учений дивизии.