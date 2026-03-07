Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рейсы облетают зону конфликта

Как проходит эвакуация россиян из ОАЭ

Аэропорт Дубая приостанавливал работу после очередной атаки беспилотников, дрон попал прямо на его территорию. Официально власти сообщали о незначительном инциденте из-за падения обломков в результате работы ПВО. По рассказам очевидцев, всего в Дубае было слышно несколько взрывов. Как сообщает Associated Press, во время воздушной тревоги пассажиров, которые находятся в аэропорту, уводили в укрытие. Судя по видео, которое распространяется в соцсетях, беспилотник упал совсем рядом со зданием аэропорта.

Спустя несколько часов аэропорт возобновил работу. Сейчас там много людей, рейсы немного задерживаются, говорит собеседник “Ъ FM” Алексей, который он целую неделю не мог выехать из Дубая и именно сегодня приехал в аэропорт: «Сейчас мы находимся в аэропорту Дубая, сразу после того, как по нему был нанесен удар дроном.

Обстановка шумная, но аэропорт работает в обычном режиме: идут регистрации, паспортный контроль, пассажиры движутся по терминалу. Несмотря на атаку дрона, серьезных сбоев нет — работа аэропорта не приостановлена. Подъехать и пройти через поток людей сложно, но в целом все функционирует.

Вылеты на табло перенесены на 30-60 минут, то есть блокировки работы нет. Мы уже зарегистрировались, прошли паспортный контроль и ждем объявления о посадке».

Минтранс планирует до конца недели завершить вывоз всех туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане. По сообщениям министерства, авиакомпаниям удается выполнять в сутки больше рейсов, чем было запланировано. С начала недели российские и зарубежные перевозчики доставили в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу и Казань почти 30 тыс. пассажиров, совершив около 150 рейсов. Авиакомпания «Победа» уже заявила, что с 9 до 29 марта все авиарейсы в ОАЭ и обратно будут отменены.

Москвичка Ирина, которая сейчас находится в Дубае, надеется вылететь домой 8 марта: «Я приехала по путевке. Моя 13-летняя дочь прилетела с бабушкой раньше, чтобы увидеться здесь со своим отцом. В ночь с 28 февраля на 1 марта у меня закончилась путевка, и я должна была ехать в аэропорт. Но началась ракетная атака, в городе была тревожная ситуация. Рейс отменили, поэтому в аэропорт я не поехала. После этого в течение пяти дней туроператор просто не выходил на связь. Мне пришлось самой искать жилье за свои деньги.

И стоимость проживания в отелях постоянно росла. Я успела пожить в двух гостиницах, в первом цена каждый день увеличивалась почти в два раза. В итоге мне пришлось искать что-то дешевле и проще, потому что я не понимаю, сколько еще мне придется здесь находиться.

Только через пять дней туроператор объявился и продлил мне проживание в гостинице еще на три дня. При этом по поводу вылета ничего не понятно: у меня билет авиакомпании Air Arabia, но улететь я не могу. Когда все началось, я забрала ребенка от ее отца и перевезла к себе. В итоге я купила два билета на рейс "Победы" на 8 марта. Сейчас появляется информация, что с 9 марта авиакомпания может прекратить полеты. Я очень надеюсь, что мы сможем улететь этим рейсом. Потому что, например, про Flydubai во многих чатах пишут, что люди приезжают в аэропорт как на электричку — садятся не на свои места и не по своим билетам, и вообще непонятно, кто в итоге попадает на самолет».

Закрытым остается воздушное пространство Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана и Кувейта. Поэтому маршруты стали длиннее и существующий флот не способен значительно увеличить количество эвакуационных рейсов, отмечает член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор Space Travel Артур Мурадян: «Основная проблема сейчас связана с транзитными пассажирами. Они не подпадают под рекомендации Минэкономразвития и МИД воздержаться от поездок на Ближний Восток, поэтому ситуация для них фактически зашла в тупик. К сожалению, поставщики, которые продавали билеты, не могут ни выписать новые, ни изменить уже существующие. При этом авиаперевозчики по факту самоустраняются от решения проблемы.

Мы видим, что сложности испытывают туристы не только здесь, но и те, кто находится на Мальдивах, на Сейшелах, в странах Азии, в Шри-Ланке. Главная проблема в том, что покупка нового билета сейчас стоит астрономических денег. Организованных туристов вывозят по мере окончания их туров. Раньше этого, как правило, никого не вывозят. В первую очередь отправляют тех пассажиров, чьи рейсы не состоялись. При этом среди желающих улететь есть и те, кто решил прервать отдых. Они без какого-либо уведомления приезжают в аэропорт и пытаются попасть на рейсы в порядке живой очереди. Это, конечно, создает дополнительный хаос.

Не все наши граждане понимают, что сейчас фактически проходит эвакуационное мероприятие. Некоторые, например, отказываются лететь предложенным рейсом, потому что у них изначально был билет в другой город — скажем, в Екатеринбург, а им предлагают вылет в Москву. Но важно понимать: если пассажир отказывается от назначенного рейса, он теряет право на дальнейшую перевозку.

К сожалению, многие этого не осознают. Сейчас речь идет не о комфорте и не об удобстве — задача состоит в том, чтобы просто вывезти людей. При этом авиакомпании не делают различий между пассажирами: есть у человека билет — его перевозят, нет билета — соответственно, приезжать в аэропорт или пытаться купить билет на месте бессмысленно. Кроме того, нужно учитывать, что количество россиян, постоянно проживающих в Объединенных Арабских Эмиратах, сейчас в разы превышает количество туристов, находящихся в стране».

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что для туристов, которые не захотят перебронировать ближневосточные туры на другие направления, срок возврата денежных средств будет увеличен до 30 дней. Это связано с высокой загрузкой агентств.

Юлия Савина

